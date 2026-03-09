Haberler

Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Boztepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu maddelerle birlikte bir şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Boztepe İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçe girişinde bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör, 2 fişek, 84 uyuşturucu hap ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.E.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
