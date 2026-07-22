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Kırşehir'de 695 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki zanlı tutuklandı

Kırşehir'de 695 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki zanlı tutuklandı
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Kırşehir'de durdurulan bir otomobilde 695 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırşehir'de durdurulan araçta 695 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi girişinde durdurulan bir otomobilde ?695 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Araçtaki A.E. ve E.D, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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