Kırşehir'de 'Türkçenin ebedi sesi: Yunus Emre' paneli düzenlendi

Kırşehir Valiliği ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ortaklığında, Yunus Emre'yi anma programı düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Türkçenin ebedi sesi: Yunus Emre" paneli öncesinde konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Yunus Emre'nin bu coğrafyanın kültürünü anlattığını, şiirlerinin ve mesajlarının bugüne kadar ulaşmasında kullandığı dilin Türkçe olmasının önemli olduğunu belirtti.

Yunus Emre'nin şiirlerinde ilahi aşka, sevgiye, dostluğa ve mütevaziliğe yer verildiğini dile getiren Karahocagil, şiirleriyle insanlığa çok güzel mesajlar bıraktığını, bundan sonra da verdiği mesajların yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ise Kırşehir ve çevresinde kıymetli kişilerin yetiştiğini ve bu insanların dünyaya iz bıraktığını hatırlatarak, Yunus Emre'nin kullandığı sade dil ve derin hoşgörüyle hem çağdaşlarına hem de gelecek nesillere hitap ettiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından KAEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nadir İlhan ve Prof. Dr. Salahaddin Bekki ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Kemal Tavukçuoğlu sunum yaptı.

Ardından Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kubilay Kolukırık, ses sanatçıları Selman Çevik ve Leonida Timuş, şiir ve tasavvuf müziği eserlerinden dinletiler sundu.