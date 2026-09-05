Kırşehir'de Hayvan Yüklü TIR Devrildi: 4 Büyükbaş Öldü

KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde hayvan yüklü TIR'ın şarampole devrildiği kazada 4 büyükbaş öldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Boztepe ilçesi Karacaören mevkisinde meydana geldi. Kırşehir'den Boztepe ilçesine hayvan götüren C.O. yönetimindeki 38 ABH 511 plakalı TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada C.O., araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. C.O., kazayı yara almadan atlatırken TIR'ın dorsesinde bulunan 40 büyükbaştan 4'ü öldü. Diğer hayvanlar ise ekiplerin ve çevredekilerin çalışmasıyla TIR'dan çıkarılarak güvenli alana alındı. Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı