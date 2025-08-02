Kırşehir'de Tehdit ve Hakaret İddiasıyla Bir Zanlı Tutuklandı

Kırşehir'de Tehdit ve Hakaret İddiasıyla Bir Zanlı Tutuklandı
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Kırşehir'de tehdit ve hakaret iddiasıyla gözaltına alınan S.D., ruhsatsız silahlar ve mermilerle birlikte tutuklandı.

Kırşehir'de tehdit ve hakaret iddiasıyla bir zanlı tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tehdit ve hakaret iddiasıyla şüpheli S.D. gözaltına alındı.

Şüpheliye ait 3 ikamet, 2 araç ve 1 iş yerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan S.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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