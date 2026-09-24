Haberler

Kırşehir'de tefecilik soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırşehir'de tefecilik soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve senedin yağması soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 9 adrese düzenlenen operasyonda 28 senet, 1 ruhsatsız av tüfeği ve belgeler ele geçirildi; 2 şüpheliye adli kontrol verildi, 2'si serbest bırakıldı.

KIRŞEHİR'de 'tefecilik, nitelikli dolandırıcılık ve senedin yağması' suçlarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kentte bazı kişilerin faiz karşılığında borç para verdikleri, tehdit yoluyla zorla senet imzalattıkları ve sahte çek-senet düzenledikleri iddiaları sonrası yürütülen soruşturmada, biri ceza infaz kurumunda bulunan 7 şüpheli tespit edildi.

9 ADRESE OPERASYON

Şüphelilere ait 2 iş yeri ve 7 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 1 çek defteri, 28 senet, çok sayıda araç alım satım ve senet sözleşmesi, alacak-verecek defterleri ve notları, 1 ruhsatsız av tüfeği, 49 av tüfeği kartuşu ile 1 şarjör ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K., S.S. ve V.B. tutuklandı; Ö.K. ve U.D. hakkında adli kontrol kararı verildi, 2'si serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti

Sinyali verdi, memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Deprem anı ve büyük panik kamerada

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CIA'den korkutan istihbarat! Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir

"3 ülkeyi ticari gemilere gizledikleri dronlarla vuracaklar"
Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma bir kraliçe verdiği için Allah'a şükrediyorum

Reshad Strik'ten Gamze Özçelik'e aşk dolu sözler: Krallığıma...
Rusya, Kiev'de 3 İHA tesisini ve Odessa'da 2 lojistik merkezini vurdu

Rusya'dan Ukrayna'ya gece saldırısı! 2 lojistik firması vuruldu
Achraf Hakimi hakim karşısına çıkacak! Son itirazı da reddedildi

Dünya yıldızı ne hallere düştü! Tecavüz suçlamasıyla yargılanacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil

"Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil"
Trabzonspor Salah için dava açıyor

Trabzonspor Salah için dava açıyor!
Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor, rakam inanılmaz

Süper Lig'de yüzyılın ihale bombası! Dünya devi Türkiye'ye giriyor