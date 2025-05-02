Kırşehir'de Şüpheli Valiz Boş Çıktı

KIRŞEHİR'de, bir bankanın önündeki çöp kovası yanına bırakılan, şüphe üzerine bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatılan valiz, boş çıktı.

Atatürk Caddesi'nde bir bankanın önündeki çöp kovası yanında bir valiz görenler, şüphelenip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan valiz boş çıktı.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,