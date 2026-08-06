Haberler

Kırşehir'de Terör Propagandasına Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de sosyal medyadan, dini istismar eden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Kırşehir'de sosyal medyadan, dini istismar eden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, bir süre önce sosyal medya hesaplarından, dini istismar eden terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yaptığı belirlenen M.M. kent merkezinde yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Narin cinayetinde müebbet yiyen amca Salim Güran cezaevinden mektup yazdı: Biz masumuz, katil değiliz

Narin cinayetinde müebbet alan amcadan olay yaratacak mektup
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Meclis üyesi banyosundan bağlandığı toplantıda rezil oldu

Meclis toplantısına banyodan bağlandı, arkasında görünenler rezil etti
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi

Belediye başkanı, vatandaşa isyan etti: Karşı karşıya gelmeyelim
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi

Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Skandal olay! Sırf çarşaflı diye kadını su parkından kovdular

Sırf çarşaflı diye kadına yaptıklarına bakın
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler