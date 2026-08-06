Kırşehir'de Terör Propagandasına Gözaltı

Kırşehir'de sosyal medyadan, dini istismar eden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, bir süre önce sosyal medya hesaplarından, dini istismar eden terör örgütünü destekleyici paylaşımlar yaptığı belirlenen M.M. kent merkezinde yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA