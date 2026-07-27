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Ehliyetsiz sürücüye 196 bin lira ceza

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Kırşehir'de motosikletinde "sahte plaka" ve "abartı egzoz" kullanan ehliyetsiz sürücüye 196 bin lira ceza uygulandı.

Kırşehir'de motosikletinde "sahte plaka" ve "abartı egzoz" kullanan ehliyetsiz sürücüye 196 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince kent merkezinde motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, motosikletinde "sahte plaka" ve "abartı egzoz" kullandığı belirlenen ehliyetsiz sürücüye toplam 196 bin lira ceza kesildi.

Öte yandan motosiklet, 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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