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Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi

Kırşehir'de ruhsatsız silah ele geçirildi
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 52 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları kontrolde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 52 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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