Haberler

Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Şüpheliye İşlem

Kırşehir'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 19 Şüpheliye İşlem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Kaman ve Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve bunları kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız 4 tabanca, 4 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 222 tabanca fişeği, 92 kurusıkı fişeği, 7 av tüfeği kartuşu, 1 bilye atar tabanca ve ona ait 17 çelik bilye ile tabanca şarjörleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
DEM Parti heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil masada 5 konu var

DEM heyeti Erdoğan'la görüşmek için Külliye'de! Demirtaş dahil...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Amedspor maçında sürpriz konuklar: Mustafa Çiftçi ve Osman Aşkın Bak tribünde olacak

Türkiye'nin gözünü çevirdiği maça gidiyorlar! Nedeni de belli

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Trafikte tartıştığı kadına 'Sen eskortsun' deyince olanlar oldu

Tartıştığı kadına "Sen eskortsun" deyince olanlar oldu
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Damat, nikah töreninde başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı

Damat, nikahta başına gelebilecek en büyük talihsizliği yaşadı
Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı

Yüzüne Ahtapot yapışan balıkçı az kalsın ölüyordu! Kurtulmak için bambu sopasına sarıldı