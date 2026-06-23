Haberler

Öğrenciler sinema ve fotoğraf sergisi açtı

Öğrenciler sinema ve fotoğraf sergisi açtı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, aldıkları sinema ve fotoğrafçılık eğitiminin ardından ilk sergilerini açtı.

Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, aldıkları sinema ve fotoğrafçılık eğitiminin ardından ilk sergilerini açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "SADA Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı" kapsamında, Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu'nun "1 Kare 40 Miras Projesi" destek aldı.

İngilizce öğretmeni Nuray İlhan'ın koordinatörlüğünde hazırlanan proje ile okul bünyesinde " Sinema, Fotoğrafçılık ve Yeşil Perde Atölyesi" kuruldu. Bu alana meraklı 20 öğrenci, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) desteğiyle profesyonel eğitim aldı.

KAEÜ akademisyenleri, meraklı öğrencilere temel fotoğrafçılık teknikleri, senaryo yazımı, hikaye örgüsü oluşturma, kurgu mantığı ile ışık ve ses kullanımı konularında bilgi verdi.

Teorik eğitimin ardından öğrenciler, Kırşehir Ahi Bedesten Çarşısı ile Kaman Japon Bahçesi'ni ziyaret ederek, gördüklerini kayda aldı. Bazı öğrenciler, esnafın çalışması, Japon Bahçesi'ndeki şelale, ağaçlar ve balık fotoğrafı çekerken, bazıları ise aynı mekanlarda kısa görüntüler çekti.

Daha sonra öğrencilerin fotoğraflardan oluşan serginin açılışı ve kısa film gösterimi okulda yapıldı, çalışmaları beğeni topladı.

Atölye eğitimlerini tamamlayan öğrencilere başarı dileyerek sertifikalarını veren Okul Müdürü Murat Muhsin Kaya, gelecek eğitim ve öğretim yıllında da yeni öğrencilerle atölye çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Serkan Güner
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in çağrısı sonrası beklenen tarihi verdi
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu

Mühimmat deposunda patlama: 2 şehidimiz var
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de deprem! 2 isim daha görevden alındı
Merak edilen soru yanıt buldu! Torreira'dan Icardi sözleri

Merak edilen soru yanıt buldu! En yakınından açıklama var
Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın

Tatil cennetinde tesettürlü kadına skandal soru

10 yaşındaki çocuk babasının, annesini nasıl öldürdüğünü anlattı: Size bir sürprizim var dedi

10 yaşındaki çocuk babasının, annesini nasıl öldürdüğünü anlattı
Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor

3 milyonluk ülkede Trump öfkesi dinmiyor! Halk 23 gündür sokaklarda
Kılıçdaroğlu'na Ayhan Bilgen'den sürpriz destek! Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak

Eski HDP'linin paylaştığı dilekçe, DEM Partilileri zora sokacak
Esra Erol'un programında ünlenen Aleyna, bambaşka biri oldu

Açılıp saçılıp bambaşka biri oldu