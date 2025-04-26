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Kırşehir'de Öğretmen Akademileri Projesi'yle Türk Edebiyatı ve Biyografi Üzerine Değerlendirmeler Yapıldı

Kırşehir'de Öğretmen Akademileri Projesi'yle Türk Edebiyatı ve Biyografi Üzerine Değerlendirmeler Yapıldı
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Kırşehir'de gerçekleştirilen Öğretmen Akademileri Projesi kapsamında, öğretmenler Türk edebiyatı ve biyografi kültürü üzerine derinlemesine tartışmalar yaptı. Dr. Timur Davletov ve Prof. Dr. Ersin Özarslan, Türk tarihi ve kültürel yaşamın etkileri üzerine sunumlar gerçekleştirdi.

Kırşehir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında öğretmenler, Türk edebiyatı ve biyografi üzerine değerlendirme bulundu.

Kırşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katılan öğretmenler, Türk edebiyatı ve biyografi kültürünün yeri ve önemini konuştu.

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Edebiyat Akademisi'ne konuk olan Dr. Timur Davletov, Sibirya'dan Anadolu'ya kadar Türklerin yaşadıkları bölgeler, kültürel faaliyetleri, şamanizm sosyolojisi üzerine değerlendirmeler de bulundu.

Türk tarihi, dini ve kültürel yaşamın Anadolu'daki etkileri üzerine de konuşan Davletov, öğretmenlerin merak ettiği soruları cevapladı.

Öte yandan Biyografi Akademisi kapsamında ise Prof. Dr. Ersin Özarslan edebiyatla yaşamın ortak paydaları ve biyografi kültürü üzerine konuştu.

Programlara İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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