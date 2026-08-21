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Kırşehir'de Oğul Babasını Bıçakladı: Baba Hayatını Kaybetti

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Kırşehir'in Kaman ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Y.E.A. (24), evde babası N.A. (48) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.E.A, babası N.A'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba N.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Babanın cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olan Y.E.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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