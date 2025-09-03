Kırşehir'de Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu için Protokol İmzalandı

Kırşehir'de 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde açılacak "Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu" için işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda işbirliği protokolünü imzaladı.

Vali Demiryürek, protokolün, akademik gelişime, eğitime ve şehre hayırlı olmasını diledi.

Protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KAEÜ, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması ve öğretmen adaylarına mesleki tecrübe kazanması amacıyla işbirliği ve koordinasyon sağlayacak.

KAEÜ, müzik alanında eğitim verilecek okula akademisyenler görevlendirecek ve Türk müziği alanında eğitim, seminer, çalıştay, konser, konferans, proje, atölye çalışması yapacak.

Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'nun tanıtımı ve gelişimi için de ortak etkinlikler düzenlenecek.