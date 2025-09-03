Haberler

Kırşehir'de Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu için Protokol İmzalandı

Kırşehir'de Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu için Protokol İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde açılacak olan Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu için işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, öğretmenlerin mesleki gelişimini desteklemek ve müzik alanında eğitim faaliyetleri yürütmek amacıyla yapıldı.

Kırşehir'de 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde açılacak "Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu" için işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda işbirliği protokolünü imzaladı.

Vali Demiryürek, protokolün, akademik gelişime, eğitime ve şehre hayırlı olmasını diledi.

Protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve KAEÜ, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunulması ve öğretmen adaylarına mesleki tecrübe kazanması amacıyla işbirliği ve koordinasyon sağlayacak.

KAEÜ, müzik alanında eğitim verilecek okula akademisyenler görevlendirecek ve Türk müziği alanında eğitim, seminer, çalıştay, konser, konferans, proje, atölye çalışması yapacak.

Muharrem Ertaş Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'nun tanıtımı ve gelişimi için de ortak etkinlikler düzenlenecek.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi

Gece yarısı gelen haber Yusuf Yazıcı'yla ilgili iddiaları güçlendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.