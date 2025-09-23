Kırşehir'de Moloz Dökme Cezası: Sürücüye 32 Bin Lira Ceza
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, boş bir araziye moloz döken sürücü O.U'yu yakaladı ve toplamda 32 bin lira ceza uyguladı.
Kırşehir'de molozları boş arsaya bırakan sürücüye 32 bin lira ceza kesildi.
Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde boş bir araziye moloz döküldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler sürücü O.U'yu, kamyonetiyle inşaat molozları dökerken yakaladı.
Emniyet ve belediye ekiplerince sürücüye toplam 32 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel