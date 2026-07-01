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Kırşehir'de mandıraya giren 2 kurt buzağıyı yaraladı

Kırşehir'de mandıraya giren 2 kurt buzağıyı yaraladı
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde bir mandıraya giren 2 kurt, buzağıyı yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde mandıraya giren 2 kurt, buzağıyı yaraladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında, Kaman ilçesi Karakaya köyünde meydana geldi. Serhat Korkmaz'a ait mandıraya 2 kurt girdi. Mandırada bulunan büyükbaşlara saldıran kurtlar, 1 buzağıyı yaraladı. Durumu fark eden çoban ile mandıradaki diğer hayvanların hareketlenmesi üzerine kurtlar, kaçıp uzaklaştı.

Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kurdun mandıraya girdiği, buzağıyı yaraladığı ve diğer hayvanların hareketlenmesi üzerine kaçtıkları görüldü. Ağır yaralanan buzağının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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