Kırşehir'de lojmanlarda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Kırşehir'de lojmanlarda çıkan yangın söndürüldü
Kırşehir'in Kaman ilçesinde boş lojmanlarda çıkan yangında hasar meydana geldi.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde boş lojmanlarda çıkan yangında hasar meydana geldi.
Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Hirfanlı ve Yöresi Hes İşletmesi'ne ait tek katlı lojmanlardan birinde yangın çıktı.
İlkbahar aylarında boş olduğu belirtilen lojmandaki yangın yandaki diğer binaya sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangında 2 lojmanda hasar meydana geldi.
AA / Ali Güneş - Güncel