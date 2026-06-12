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Kırşehir'de LGS hazırlıkları tamamlandı

Kırşehir'de LGS hazırlıkları tamamlandı
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Kırşehir'de yarın yapılacak LGS sınavı için hazırlıklar tamamlandı. Merkezde 8, ilçelerde 7 okulda toplam 2559 öğrenci sınava girecek. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, okullarda incelemelerde bulunarak gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Kırşehir'de, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için hazırlıklar tamamlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sınav için gerekli tedbirler alındı.

Kent merkezinde 8 okulda 1961 öğrenci, ilçelerde ise 7 okulda 598 öğrenci sınava katılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen de kent merkezinde sınav yapılacak okullarda incelemede bulundu.

Öğrencilerin okullara ve sınav salonlarına giriş çıkışlarında herhangi bir sorun yaşanmaması için tedbirlerin alındığını belirten Gülşen, sınavların sessiz, güvenli ve uygun bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için gerekli hazırlığın da yapıldığını kaydetti.

Öğrencilere sınavda başarı dileyen Gülşen, tüm öğrencilerin emeklerinin karşılığını alarak hedeflerine ulaşmasını temenni etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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