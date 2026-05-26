Kırşehir Valiliği tarafından bayramlaşma programı düzenlendi

Kırşehir Valiliğince, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa, Vali Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Katılımcılarla bir süre sohbet eden ve milli sporcularla görüşen Demiryürek, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirilmesi temennisinde bulunarak, herkesin trafikte dikkatli ve duyarlı olmasını istedi.

Vali Demiryürek ve protokol üyeleri, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.