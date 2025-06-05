Kırşehir'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Kırşehir'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi
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Kırşehir Valiliği öncülüğünde düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaşma programında Vali Murat Sefa Demiryürek, bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade ederek katılımcıların bayramını kutladı. Programa yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Kırşehir Valiliğince İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Murat Sefa Demiryürek, katılımcıların bayramını kutladı.

Bayramların birlik ve beraberliğin pekiştiği, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği özel günler olduğunu ifade eden Demiryürek, bu mübarek günlerin yardımlaşma, paylaşma ve gönül köprüleri kurma bakımından bir fırsat olduğunu, milletin köklü kültür ve inanç dünyasında müstesna bir yere sahip olan bayramlarla aynı değerlerde buluştuklarını dile getirdi.

Programa, Vali Yardımcıları, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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