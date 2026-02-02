Haberler

Kırşehir'de kişisel verileri ele geçirdikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de kişisel verileri ele geçirdikleri iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir, Yozgat ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırşehir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, kişisel verileri ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde bazı mağdurların kişisel verilerinin ele geçirildiği ihbarı üzerine Kırşehir, Yozgat ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.Ü, H.A, B.Y, E.U, A.S, E,B. ve E.Ş. "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirmek ve yaymak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 cep telefonu, bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E,U, E.Ş. ve A.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

AK Partili isimden kritik çağrı! Türkiye iddiası hayli vahim
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler

Devlet televizyonunda skandal yayın: Bu adamı derhal görevden alın
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı

AK Partili isimden kritik çağrı! Türkiye iddiası hayli vahim
Türkiye'yi sarsan cinayetlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde

Türkiye'yi sarsan ölümlerin sırrı çözüldü! Katiller 70 yaşın üzerinde
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi

"O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi"