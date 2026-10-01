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Kırşehir'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş, dron destekli aramayla bulundu

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Kırşehir'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş, dron destekli aramayla bulundu
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Kırşehir'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş, jandarmanın 8 ekipli ve dron destekli araması sonucu dağlık bölgede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş, ailesine teslim edildi.

Kırşehir'de kaybolan zihinsel engelli vatandaş, dağlık arazide jandarma ekiplerince bulundu.

Kent merkezine bağlı Karaboğaz köyünde yaşayan H.B, kardeşi M.B'nin kaybolduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile asayiş birimlerinden oluşan 8 ekip, bölgede arama çalışması başlattı.

Dron desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucu M.B, Karaboğaz ve Ecikağıl köyleri arasındaki dağlık bölgede bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen engelli vatandaş, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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