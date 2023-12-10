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Kırşehir'de Kamyon Sürücüsü Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

10 Aralık 2023 23:12 Son Güncelleme: 23:14 Abone Ol

Kırşehir'de kamyonundan yük indirirken damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan sürücü hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.