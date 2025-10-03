Kırşehir'de Kaçak Avcılıkla Mücadele Denetimi
Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hirfanlı Barajı'nda kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi.
İl ve Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Asayiş Bot Timi, baraj ve baraja sınır olan bölgelerde denetimde bulundu.
Ticari su ürünleri avcılığı yapan vatandaşlara Su Ürünleri Kanunu hakkında bilgi veren ekipler, baraj içerisinde izinsiz avcılık yapan kişilerin tespiti, kontrolü ve yaban hayatının korunmasına yönelik uyarılarda bulundu.
Ekipler, denetim esnasında kıyıda bulunan vatandaşlara da görüşerek bilgilendirmede bulundu.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel