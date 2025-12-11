Haberler

Kırşehir'de 62 litre kaçak alkol ele geçirildi

Güncelleme:
Kırşehir'in Mucur ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 litre kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kaçak alkol yapıldığı bilgisi üzerine iki adrese operasyon düzenledi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde düzenlenen operasyonda 62 litre kaçak alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlçede iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 62 litre kaçak alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
