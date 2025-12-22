Haberler

Kırşehir'de jandarmadan ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mucur ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Kızıldağ Yeniyapan Şehit Muzaffer Kılıçaslan İlkokulu'nda eğitim faaliyeti düzenledi.

"Trafik bilinci küçük yaşta kazanılır" mottosuyla düzenlenen programda, öğrencilere okul servislerine güvenli inme binme kuralları, trafik ışık ve işaretlerinin anlamları ve yaya olarak dikkat edilmesi gereken kurallar anlatıldı.

Eğitimde, öğrencilere jandarmanın kullandığı ekipmanlar da tanıtıldı.

Ayrıca Trafik Şube Müdürlüğünce hazırlanan "trafik köşesi" panosunu okula hediye eden ekipler, öğrencilere çocuk dergisi ve boyama kitabı da dağıttı.

