Kırşehir'de Jandarma Hükümlüyü Yakaladı

Kırşehir'de jandarma, çeşitli suçlardan 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. (39), ikametten kaçmaya çalışırken yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

K.A'nın, uyuşturucu, kasten yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarının da aralarında olduğu 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.