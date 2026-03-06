Haberler

Kırşehir'de cezaevinden izinli çıkan hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Kırşehir'de cezaevinden izinli çıkan hükümlü uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Güncelleme:
Kırşehir'de cezaevinden izinli olarak çıkan bir hükümlü, uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Jandarmanın yaptığı operasyonda 13 sentetik hap ele geçirildi.

Kırşehir'de cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan analiz ve istihbari çalışmalar sonucunda, Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan ve izin günlerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan T.C.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 13 sentetik hap ele geçirilen ve cep telefonuna el konulan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
