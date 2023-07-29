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Kırşehir'de İş Hanında Çıkan Yangında 9 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

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Kırşehir'de Kuşdilli Mahallesi'ndeki Dedeli İş Hanı'nda çıkan yangında terzi, yüncü, ambar, yorgancı, berber ve anahtarcıların da olduğu 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangını söndürdü.

Kırşehir'de bir iş hanında çıkan yangında, 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kuşdilli Mahallesi'ndeki Dedeli İş Hanı'nda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında terzi, yüncü, ambar, yorgancı, berber ve anahtarcıların da olduğu 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki bazı iş yeri sahipleri de tedbiren dükkanlarını boşalttı.

Gece olmasından dolayı iş yerlerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir İtfaiye Güncel Haberler

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