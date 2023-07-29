Kırşehir'de İş Hanında Çıkan Yangında 9 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Kırşehir'de Kuşdilli Mahallesi'ndeki Dedeli İş Hanı'nda çıkan yangında terzi, yüncü, ambar, yorgancı, berber ve anahtarcıların da olduğu 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekipleri yangını söndürdü.