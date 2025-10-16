Haberler

Kırşehir'de Hükümlü Jandarma Ekiplerince Yakalandı

Kırşehir'de jandarma ekipleri, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan U.T.'yi yakaladı. Yapılan operasyonda, hükümlü adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırşehir'de jandarma ekipleri, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T. (30) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

U.T'nin "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
