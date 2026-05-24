Kırşehir'de hırsızlıktan aranan zanlı yakalandı

Kırşehir'de hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin çalışma yürüttü.

Bu kapsamda olayın şüphelisi olduğu tespit edilen A.Ç. yakalandı, ikametinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Öte yandan Mucur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları V.Ö'nün üst aramasında ruhsatsız kuru sıkı tabanca ve şarjör ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.