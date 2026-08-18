Kırşehir'deki büyükbaş hayvan hırsızlığında 1 tutuklama

Kırşehir'de 10 büyükbaş hayvanı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Çukurçayır Mahallesi'nde meydana gelen 10 büyükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan inceleme sonucu hayvanların Ankara'nın Elmadağ ilçesine götürüldüğünü tespit eden ekipler, operasyonla şüpheliler F.A. ve İ.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA