Kırşehir'de müstakil evin garajında çıkan yangında traktör ve tarım aletleri zarar gördü

Kırşehir'in Mucur ilçesinde meydana gelen yangında bir evin garajında bulunan traktör ve tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde müstakil evin garajında çıkan yangında, traktör ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Kızıldağyeniyapan köyünde C.Y'ye ait müstakil evin atölye olarak kullanılan garajında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, garajda bulunan traktör ve çeşitli tarım aletlerinin bulunduğu bölüme sıçradı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, traktör ve çeşitli tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
500

