Kırşehir'de akrabasının kimliğiyle saklanan firari hükümlü yakalandı

Kırşehir'de akrabasının kimliğiyle saklanan firari hükümlü yakalandı
Kırşehir'de jandarma ekipleri, akrabasının kimlik bilgilerini kullanarak saklanan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.B'yi yakaladı. G.B'ye, resmi belgede sahtecilik ve kişisel bilgilerin kullanılması suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de, akrabasının kimlik bilgilerini kullanarak saklanan, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl ve Çiçekdağı Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ortak çalışma yürüttü.

Ekipler, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrol uygulamasında, yürüyerek yanlarından geçen kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi.

Bu kişinin, firari G.B olduğu tespit edildi.

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden G.B'nin kendisine benzeyen akrabası E.B'nin bilgilerini kullanarak denetimlerden saklandığı öğrenildi.

"Hükümlü ve tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçlarından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü hakkında "resmi belgede sahtecilik" ile "başkasına ait kimlik ve kişisel bilgilerin kullanılması" suçlarından da adli işlem başlatıldı."

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
