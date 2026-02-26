Haberler

Kırşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Kırşehir'de haklarında 3'er yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda haklarında 3'er yıl 4'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y. ve S.Y. yakaladı.

Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner
