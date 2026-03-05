Haberler

Kırşehir'de 546 anneye bağımlılıkla ilgili bilgi verildi

Kırşehir'de düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, emniyet ekipleri uyuşturucu ile mücadele hakkında 546 anneye bilgi vererek farkındalığı artırmayı amaçladı.

Kırşehir'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında, düzenlenen farkındalık çalışmalarında 546 anneye bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık çalışması düzenlendi.

Bu kapsamda kent merkezinde camilerde mukabeleye katılan kadınları ziyaret eden ekipler, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında seminer verdi.

Toplam 546 anneye eğitim verilen etkinliklerde, erken müdahale kapasitesini artıran Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) tanıtıldı ve broşür dağıtıldı.???????

