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Kırşehir'de Elektrik Tamiratı Yaparken Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Elektrik Tamiratı Yaparken Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Kırşehir'de bir mandıranın çatısında elektrik tamiratı yaparken 20 metre yükseklikten düşen Serkan Taşkıran, 12 günlük tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Taşkıran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

KIRŞEHİR'de bir mandıranın çatısında elektrik tamiratı yaparken 20 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan Serkan Taşkıran (36), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 1 Kasım'da Kırşehir-Kayseri Karayolunun 12'nci kilometresi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir mandırada meydana geldi. Mandıranın çatısında elektrik tamiratı yapan Serkan Taşkıran, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Taşkıran, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Taşkıran, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Taşkıran'ın cenazesi otopsi için morga konuldu.

Öte yandan Serkan Taşkıran'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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