Kırşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Kırşehir Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık 2025 tarihinde il genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu personeli ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
