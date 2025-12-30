Haberler

Kırşehir'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Güncelleme:
Kırşehir'de drift atan sürücüye, güvenlik kameraları ile tespit edilerek 46 bin 392 lira ceza uygulandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde yapılan ihbar üzerine harekete geçti.

Kırşehir'de aracıyla drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde drift atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili kent merkezinde park halinde buldu.

Ekipler, sürücü A.A'ya Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Serkan Güner
