Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'de Doğa Hareketi Projesi Başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Valiliğince hayata geçirilen "Bozkır Yeşeriyor Bir Doğa Hareketi Projesi" kapsamında ilk fidanlar toprakla buluşturuldu.

Projenin ilk etkinliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü TOBB Öğrenci Yurdu bahçesinde gerçekleştirildi.

Burada konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve ilgili diğer tüm kurumlarla bir doğa hareketi başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların, öğrencilerin ve kentteki tüm paydaşların gönüllü olarak projeye dahil olduğunu vurgulayan Buhara, "Yaşam alanları, yerleşim alanlarının içi ve yakın çevresi öncelikli olmak üzere yerler tespit ediyoruz. Bu alanlara hangi ağaçların hangi düzende dikileceğine kadar tespit ediliyor. Dikilen her ağaca lokasyon, tür ve dikim alanı bilgilerini de içeren kendine özgü bir barkod oluşturacağız. Bağışta bulunanlar, diktikleri ağaçların büyüme süreçlerini takip edebilecekler. Bağışlarının hangi ağaca gittiğini ve nerede olduğunu bilecekler, daha sonra gelip ilgilenebilecekler." dedi.

Buhara, Aşıkpaşa Tabiat Parkı ve Seyfe Gölü Havzası'nın da yer aldığı 5 bölgenin çalışma kapsamında belirlendiğini, buralara akasya, kestane, gladiçya, erguvan, akçaağaç, süs elması, ıhlamur, meşe, diş budak ve süs eriği dikileceğini belirtti.

Ardından Vali Buhara, protokol üyeleri ve gönüllü gençler, ilk fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA / Güncel

Kırşehir Çevre Doğa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor kim elendi? 21 Mart Perşembe Survivor'da kim elendi? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! Survivor eleme adayları kim? 21 Mart Perşembe Survivor potada kimler var? Survivor kim kazandı? 21 Mart Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 25. Bölüm NOW TV CANLI izle! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 21. Bölüm HD CANLI izleme linki! İnci Taneleri CANLI izle! 21 Mart İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! Aldatmak canlı izle! 21 Mart ATV Aldatmak 62. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! Kül Masalı CANLI izle! Kül Masalı 5. Bölüm TRT 1 CANLI izle! 22 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Mart GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title