Kırşehir'de DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Kırşehir'de DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Mezuniyet Töreni Düzenlendi
Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'ni başarıyla tamamlayan 51 öğrenci belgelerini aldı. Törene katılan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, gençlerin teknolojiye daha erken yaşlarda erişerek üretme kültürü kazanmalarını hedeflediklerini dile getirdi.

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde oluşturulan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, 51 öğrenciyi mezun etti.

Milli teknoloji hamlesi vizyonu doğrultusunda oluşturulan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde, 11 farklı teknoloji alanındaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Cacabey Gençlik Merkezi Konferans Salonu'ndaki törende, teknolojiyi sadece kullanan değil, geliştiren bir genç kuşak yetiştirmeyi ve gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

DENEYAP Atölyelerinin, gençlerin erken yaşlardan itibaren teknolojiyle tanışmasını, üretme kültürünü öğrenmesini ve yeni fikirler geliştirmesini hedefleyen kapsamlı bir program olduğunu dile getiren Demiryürek, "Kırşehir'de yürütülen DENEYAP faaliyetleri, gençlerimizin yalnızca teknik beceriler kazanmasını değil, düşünme, üretme ve birlikte çalışabilme yetkinliklerini geliştirmesini de hedefleyen bir süreçtir. Atölye çalışmalarında yürütülen projeler, teknik geziler ve mentörlük uygulamaları, öğrencilerimizin edindikleri bilgileri yaşamın farklı alanlarına taşımalarına olanak sağlamaktadır." diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da Türkiye'nin yerli ve milli çalışmasının en güzel örneklerinden birinin bu atölyeler olduğunu ve bunların geleceğe umut aşıladığını belirtti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı da atölyelere Kırşehir genelinde 1279 öğrencinin başvuru yaptığını, yazılı ve uygulamalı sınavların ardından 90 ortaokul ve 70 lise öğrencisinin eğitimlere katıldığını, 33 ortaokul ve 18 lise öğrencisi olmak üzere 51 öğrencinin de mezun olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından 3 yıllık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan öğrencilere, il protokolü tarafından belgeleri verildi.

