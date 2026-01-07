Haberler

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Güncelleme:
Kırşehir'de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda S.E., S.Ü., K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.E., K.Q.M.G. ve M.A.Y.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, S.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
