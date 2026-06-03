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Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
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Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Şüphelinin banka hesaplarında 66 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi.

KIRŞEHİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik 2 yıl teknik ve fiziki takip çalışması yürüttü. Yapılan incelemelerde Afganistan uyruklu Z.G.H.'nin resmi gelir kaydı bulunmamasına rağmen banka hesaplarında yaklaşık 66 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Şüphelinin ayrıca DEAŞ ile bağlantılı kişilere farklı miktarlarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Z.G.H., İ.S. ve A.B. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 cep telefonu, tablet ile çeşitli doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Z.G.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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