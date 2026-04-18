Haberler

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezi ve Mucur ilçesinde örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 7 yabancı uyruklu şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler

Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Fenerbahçeli taraftarların arasındaydı! Bu paylaşımı bakın kim yapmış

Messi'nin eşi Roccuzzo'nun taktığı kolyenin değeri dudak uçuklattı

Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz

