Kırşehir'de ailesinin haber alamadığı kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Olay, Ankara Caddesi 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. G.T. isimli kadından uzun süre haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri dairede G.T.'yi kanlar içinde buldu.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan G.T'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından G.T.'nin cansız bedeni Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, cinayetin şüphelisi kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.