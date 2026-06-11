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Kırşehir Adalet Camisi ibadete açıldı

Kırşehir Adalet Camisi ibadete açıldı
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Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları lojman bölgesinde inşa edilen Adalet Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışa Vali, Başsavcı, İl Müftüsü ve çok sayıda personel katıldı.

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları lojman bölgesinde inşa edilen Adalet Camisi ibadete açıldı.

Caminin açılışı için düzenlenen törene, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, İl Müftüsü Mustafa Tekini, hakim ve savcılar, adliye ve ceza infaz personelleri ile vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Vali Demiryürek, caminin Kırşehir'in en önemli ihtiyaç noktalarından birine yapıldığını söyledi.

Camiye yakın alanda ceza infaz personeline ait 350'den fazla lojman bulunduğunu vurgulayan Demiryürek, bütün personelin aileleriyle istifade edebilecekleri bir mekan oluşturulduğunu kaydetti.

Demiryürek, caminin personele sadece 5 vakit açılan bir alan değil, çocuklarının da yetişmesinde bir yuva olması, onlara temel dini vecibeleri öğretecek, hizmet verecek, yaşayan bir mekan olacağını da sözlerine ekledi.

Başsavcı Ener ise cami inşaatına başlarken kıymetli desteklerle yola çıktıklarını ve bir yıl içinde tamamladıklarını söyledi.

En yakın caminin uzakta olması nedeniyle buraya ihtiyaç doğrultusunda başladıklarını anlatan Ener, emek veren, katkı sunan ve ufağından büyüğüne kadar hayır yapan herkese teşekkür etti.

İl Müftüsü Tekin de cami yaptırmanın ve hayırsever olmanın öneminden bahsederek dua etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle cami ibadete açıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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