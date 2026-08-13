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Kıbrıs Gazisi Hidayet Düzen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Hidayet Düzen Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşamını yitiren 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hidayet Düzen'in cenazesi toprağa verildi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşamını yitiren 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Hidayet Düzen'in cenazesi toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Çiçekdağı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Düzen için Merkez Yeni Mahalle Yıldız Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Düzen'in naaşı Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Düzen'in ailesi ve yakınları ile Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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