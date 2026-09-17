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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kapsamında tasavvuf müziği konseri verildi

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Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında sanatçılar tasavvuf müziği konseri verdi.

Kırşehir'de 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında sanatçılar tasavvuf müziği konseri verdi.

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserin ilk bölümünde sahne alan Selman Çevik ilahiler okudu.

Ardından Fatih Koca, sanatseverlerle bir araya geldi. Koca, "Bismillah", "Merhaba" ve "Salatüselam" başta olmak üzere repertuvarından çeşitli besteler seslendirdi.

Vatandaşlar yağmura rağmen konseri izleyerek tasavvuf müziği eserlerine eşlik etti.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, konserden sonra sanatçılara teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA
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