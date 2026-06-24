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Kırşehir'de 37 siteye yasa dışı bahis engeli

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Kırşehir'de yasa dışı bahis ve kumar siteleri reklamı yapan 37 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Kırşehir'de yasa dışı bahis ve kumar siteleri reklamı yapan 37 internet sitesine erişim engeli getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli suçlara karşı sanal devriye çalışması yürüttü.

Bu kapsamda yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptığı tespit edilen 37 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı.

Kırşehir Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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